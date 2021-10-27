كيف يتم تزويد مقاتلات "إف 35" بالوقود من المحطات الأرضية؟... فيديو

تعد مقاتلات "إف 35" الشبحية أخطر المقاتلات الحربية التي ستصبح رأس الحربة في حروب المستقبل، التي تستعد القوات الجوية الأمريكية لخوضها.

وتنتمي مقاتلات إف 35 للجيل الخامس من المقاتلات الحربية، وتتميز بأنها طائرات ذات مقطع راداري صغير يجعل عملية اكتشافها في غاية الصعوبة للدول التي لا تمتلك رادارات متطورة مثل روسيا، التي تمثل صواريخها الدفاعية طراز "إس 400" و"إس 500" أكبر خطر يهدد تلك الطائرات.

VIDEO: Two #F35B aircrafts with the Marine Fighter Attack Squadron (VMFA-122) hot-pit refuel at @MCIWPendletonCA. The air station provides aviation support that enables visiting units to maintain their mission capabilities and combat readiness. pic.twitter.com/nf7StUp3BK — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) October 27, 2021

وتوجد نسخ مختلفة من مقاتلات "إف 35"، وفقا لطبيعة المهام المكلفة بها، فمثلا النسخة البحرية يمكنها الهبوط والإقلاع على متن حاملات الطائرات عموديا، بينما تتميز النسخة الخاصة بالمطارات الأرضية بقدرتها على الإقلاع القصير.

ومثل بقية الطائرات الحربية، تحتاج مقاتلات "إف 35" لوسائل دعم لوجيستي تشمل الصيانة والتزود بالوقود.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج الطائرة "إف 35" على "تويتر" مقطع فيديو يرصد لحظات إعداد تلك المقاتلات للتزود بالوقود داخل إحدى محطات الوقود الأرضية.

من يصنع مقاتلات "إف 35"؟

تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيع مقاتلات "إف 35" الشبحية ضمن برنامج مشترك تشارك فيه 15 دولة، وكانت تركيا جزءا من هذا البرنامج قبل أن تستبعدها واشنطن بسبب صفقة صواريخ "إس 400" الدفاعية الروسية التي حصلت عليها أنقرة.

ما هي الدول المشاركة في تصنيع "إف 35"؟

تشارك في تصنيع المقاتلة الشبحية الأمريكية 15 دولة بقيادة الولايات المتحدة، بحسب الموقع الرسمي للمقاتلة "إف 35"، وهذه الدول هي بلجيكا وكندا والدنمارك وأستراليا وفنلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان والنرويج وبولندا وكوريا الجنوبية وهولندا وسويسرا والمملكة المتحدة، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟

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