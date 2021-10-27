أمريكا والسعودية تختتمان تمرين "المدافع الأزرق 21" البحري

اختتمت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التمرين البحري المختلط "المدافع الأزرق 21"، الذي تم تنفيذه في البحر الأحمر بمشاركة وحدات بحرية من الجانبين إضافة إلى المروحيات.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، في خبر عن التمرين، الذي شاركت فيه وحدات بحرية سعودية من الأسطول الغربي ووحدات بحرية أمريكية.

ولفتت الوكالة إلى أن التمرين يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية في المملكة والولايات المتحدة، كما أنه يساهم في تبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية للوحدات البحرية.

وشمل التمرين تبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية الموانئ البحرية وإزالة الألغام سواء على اليابسة أو تحت الماء.

وتضمن التمرين السعودي الأمريكي تطوير قدرات الدولتين في تأمين الممرات المائية الإقليمية والدولية والتأكيد على حرية الملاحة في البحر الأحمر.

شارك في التمرين وحدات بحرية شملت قوارب إسناد وسفن إنزال، كما شارك فيه طائرات عمودية بهدف تنفيذ التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية.

وأظهر المشاركون في التمرين أعلى معايير الجاهزية القتالية والاحترافية بصورة تعكس مستويات عالمية تتمتع بها البحرية السعودية، وفقا للوكالة.

© Sputnik / Mohamed Hassan معلومات عن القوات البحرية السعودية وترتيبها عالميا

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