قال رئيس تحرير صحيفة "سترانا يو إي" إيغور غوشفا، أن كييف تحتاج إلى استخدام الطائرات التركية دون طيار "البيرقدار" لقصف نهر دونباس من أجل تعطيل بدء تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي الألماني "نورد ستريم 2".

وكتب الصحفي على فيسبوك:

"الهدف المحتمل من الإجراءات هو استفزاز العدو لرد قاسٍ، وإثارة ضجة كبيرة حول هذا الأمر، ومحاولة تعطيل إطلاق نورد ستريم 2".

ومع ذلك، فإن غوشفا على يقين من أن فكرة سلطات كييف لن تتوج بالنجاح، لأن روسيا لن تحذو حذو المحرضين، على حد تعبيره.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، إن "الجيش استخدم طائرة بيرقدار التركية لأول مرة في منطقة الصراع، ودمر مدفعا للعدو".

وتحظر اتفاقيات مينسك رحلات الطائرات العسكرية والطائرات دون طيار على طول خط التماس بأكمله.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف اشترت طائرات دون طيار من تركيا "لاحتواء" روسيا، وحماية أراضيها.