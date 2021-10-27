ما هي قدرات الأسطولين السعودي والأمريكي بعد اختتام تمرين "المدافع الأزرق 21"؟

يصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 17 عالميا، بينما تصنف قواته البحرية في المرتبة رقم 44 بين أضخم 140 أسطولا حربيا في العالم لعام 2021، في حين تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية رابع أضخم أسطول حربي في العالم.

واختتم الأسطولان الحربيان السعودي والأمريكي التمرين البحري المختلط "المدافع الأزرق 21"، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتم تنفيذ التمرين بمشاركة وحدات بحرية متنوعة من الجانبين إضافة إلى المروحيات الحربية، وشمل عمليات تأمين الممرات المائية وإزالة الألغام وعمليات الإنزال، بهدف زيادة الجاهزية القتالية للقوات المشاركة فيه:

ما هي قدرات الأسطول الحربي السعودي؟

يمتلك الأسطول الحربي السعودي 55 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 44 عالميا، بينها 7 فرقاطات و4 كورفيتات و9 سفن دورية و3 كاسحات ألغام.

ما هي قدرات الأسطول الحربي الأمريكي؟

يمتلك الأسطول الحربي الأمريكي 490 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الرابعة عالميا، بينها 11 حاملة طائرات و10 حاملات مروحيات و92 مدمرة و21 كورفيت و68 غواصة و13 سفينة دورية و8 كاسحات ألغام بحرية.

ما هو أضخم أسطول حربي في العالم؟

تمتلك الصين 777 وحدة بحرية تجعل أسطولها الحربي يحتل المرتبة رقم 1 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، وفقا لإحصاءات عام 2021.

ويأتي الأسطول الروسي في المرتبة الثانية عالميا بـ 603 وحدة بحرية يليه الأسطول الكوري الشمالي بـ 492 وحدة بحرية، ثم الأسطول الأمريكي في المرتبة الرابعة بـ 490 وحدة بحرية.

© Sputnik / Mohamed Hassan معلومات عن القوات البحرية السعودية وترتيبها عالميا

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