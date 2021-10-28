روسيا تقارب على إنهاء اختبارات مروحية "مي-28" الحديثة

قال العقيد إيغور رومانوف، قائد طيران الجيش في القوات الجوية الروسية، إن اختبارات المروحية الهجومية من طراز"مي-28إن إم" شارفت على الانتهاء في روسيا.

وأشار إلى أن العمل على تحديث المروحية سيزيد من قدراتها القتالية. شاركت أحدث طائرات "مي-إن إم" أيضًا في برنامج الطيران الخاص بصالون الطيران والفضاء الدولي "ماكس-2021".

وقال: "اختبارات مروحيات مي-28إن إم تقترب من نهايتها. أثبتت المروحية القتالية أنها جيدة في الجيش، وتم اختبارها في سوريا، وستزيد أعمال التحديث من قدراتها القتالية. تجري الاختبارات في الوقت المحدد. وتجدر الإشارة أيضًا إلى مروحية النقل الجديدة مي-26تي2في، والتي تم تصميمها خصيصًا للقوات الجوية. لقد زادت من القدرة على الصمود، وتم تركيب نظام طيران وملاحة جديد عليها، ونفذت رحلة آلية على طريق محدد، ووفرت القدرة على استخدام نظارات الرؤية الليلية وتم تثبيت نظام اتصالات مطور. كل هذا سيسمح لنا بتوسيع نطاق المهام"، حسب قناة "زفيزدا".

"مي-28إن إم" هو تطوير إضافي لمروحية "مي-28إن" (الصياد الليلي)، تلقت المروحية رادارًا علويًا، وتحكمًا مزدوجًا من قمرة القيادة وطيار مشغل وصاروخ "خاريزانتيما-في".