المرحلة الرئيسية للتدريب المصري الروسي "حماة الصداقة-2021" تتكلل بإنزال جوي ناجح

حضر قائدا قوات المظلات المصرية والروسية، العميد أركان حرب عاطف إبراهيم ماضي والجنرال أندريه سيرديوكوف، المرحلة الرئيسية للتدريب المصري الروسي المشترك لعناصر قوات المظلات "حماة الصداقة – 2021" والذي يجري تنفيذه في إحدى قواعد القوات المسلحة المصرية.

تم تنفيذها بمشاركة نحو 200 فرد من البلدين من خلال إنزال جوي من طائرات تحلق على ارتفاعات تتراوح بين 600 متر و3500 متر.

كما شملت فعاليات المرحلة قيام الجنود المظليين الذين نفذوا الإنزال الجوي بتحرير الرهائن الذين احتجزهم الإرهابيون في البلدة الحدودية، وقيامهم بتنفيذ العملية الإنسانية لمساعدة سكان البلدة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن قائد قوات المظلات المصرية العميد أركان حرب عاطف إبراهيم ماضي أشاد بمهارات المشاركين في التدريب المشترك،

وشدد على ضرورة مواصلة التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة تحديات العصر الحديث وخاصة الإرهاب.

ومن جانبه، وجّه قائد قوات المظلات الروسية الجنرال أندريه سيرديوكوف، شكره إلى المشاركين في التدريب المشترك مشيرا إلى أنهم نجحوا بتنفيذ المهمة المطروحة عليهم، وتمنى لهم دوام التوفيق.