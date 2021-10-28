الروبوت الروسي "ماركر" قادر على إصابة الأهداف بأنواع مختلفة من الأسلحة في نفس الوقت

صرح أندريه بوغدانوف، كبير مصممي شركة "أندرويدنايا تيخنيكا"، أن الروبوت القتالي "ماركر" قادر على إصابة الأهداف بأنواع مختلفة من الأسلحة في نفس الوقت.

وفقًا لأندريه بوغدانوف، رئيس مختبر مشروع "ماركر"، وكبير المصممين في الشركة، فإن دقة وسرعة النظام الأساسي الروبوتي تسمح للجهاز بتدمير ليس فقط الأهداف الأرضية، ولكن أيضًا الطائرات الصغيرة المسيّرة.

وقال: "تستخدم ماركر مخططًا جديدًا لحلول محرك الأقراص، حيث تكون وحدة الأدوات الإلكترونية الضوئية، التي تراقب وتلتقط الجسم وتتبعه، في المركز ولها محركات أقراص منفصلة خاصة بها، ومحركات لتثبيت الحمولة (أسلحة) على يمينه ويساره ويتصرفان بشكل منفصل وغير مرتبطين".

وأضاف أن هذا الترتيب بالتحديد هو الذي يمنح ماركر القدرة على إصابة الأهداف في وقت واحد بأنواع مختلفة من الأسلحة.