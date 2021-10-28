سوريا... وضع دبابة خاضت معركة الجولان في موقع بارز

أفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية بأنه تم العثور على دبابة شاركت في حرب عربية إسرائيلية في هضبة الجولان السورية.

وأوضح تلفزيون "زفيزدا" أن العثور على دبابة "تي-34" تم أثناء قيام عناصر الشرطة العسكرية الروسية بإيجاد موقع لهم في هضبة الجولان السورية التي وصلوا إليها في مهمة تأمين المنطقة حتى تتمكن قوة حفظ السلام الدولية من العودة إليها لاستئناف مهمتها.

وعثروا على الدبابة المخبأة تحت الأرض في أحد المراكز العسكرية المحصنة القديمة للجيش السوري. وانتشلوها من تحت الأرض، وقاموا بترميمها، ووضعوها في موقع بارز كشاهد على معركة ضارية دارت في مرتفعات الجولان في القرن الماضي.