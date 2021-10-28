مقارنة بين الأسطولين الفرنسي والبريطاني بعد تلويح فرنسا باستخدام القوة

لوحت فرنسا، التي يحتل جيشها المرتبة رقم 7 عالميا، باستخدام القوة في أزمة الصيد مع بريطانيا، التي يحتل جيشها المرتبة رقم 8 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وذلك بعدما احتجزت قاربا بريطانيا انتهك مياهها الإقليمية.

قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بيون، إن باريس ستستخدم لغة القوة مع بريطانيا، مضيفا: "يبدو أنها اللغة التي يفهمها البريطانيون"، بحسب تقرير عن الأزمة لوكالة "رويترز".

وكانت فرنسا قد احتجزت، اليوم الخميس، قارب صيد بريطانيا قالت إن قائده ربما سيواجه تهما جنائيا، بينما اعتبرت بريطانيا ما وصفته بـ "التهديدات الفرنسية" مخيبة للآمال".

ما هي قدرات الأسطول الفرنسي؟

تمتلك فرنسا 180 وحدة بحرية تجعل أسطولها الحربي في المرتبة رقم 17 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، وفقا لتقرير عن تصنيف القوات البحرية في العالم، لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

وتضم الوحدات البحرية الفرنسية حاملة طائرات واحدة و3 حاملات مروحيات و11 مدمرة.

كما تمتلك البحرية الفرنسية 11 فرقاطة و10 غواصات و15 سفينة دورية، إضافة إلى 17 كاسحة ألغام بحرية.

ما هي قدرات الأسطول البريطاني؟

تمتلك بريطانيا 88 وحدة بحرية تجعل أسطولها الحربي في المرتبة رقم 27 بين أضم الأساطيل الحربية في العالم.

© AFP 2021 / ROY ISSA حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء وجودها في قبرص خلال عملية حشد طويلة الأمد حول العالم في يويوليو 2021

وتضم القوات البحرية البريطانية حاملتي طائرات و6 مدمرات و13 فرقاطة، و11 غواصة، إضافة إلى 25 سفينة دورية و13 كاسحة ألغام بحرية.

ما هي أزمة الصيد التي تسبب خلافا بين فرنسا وبريطانيا؟

تسببت قوارب الصيد البريطانية التي تعمل في المياه الإقليمية الفرنسية من دون ترخيص في خلاف بين باريس ولندن.

وتصاعدت الأزمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى وصلت الأمور إلى قيام فرنسا باحتجاز قارب صيد بريطاني كان يعمل داخل مياهها الإقليمية وإصدار تحذير شفهي إلى قارب آخر.

واعتبرت باريس أن البريطانيين لا يفهمون إلا لغة القوة، مؤكدة أنها سوف تسخدمها في التعامل مع القوارب البريطانية التي تنتهك مياهها الإقليمية.

المدمرة البريطانية "ديفندر" التي تصدى لها الأسطول الروسي في البحر الأسود

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