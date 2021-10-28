"ميغ- 29" إيرانية تدمر صاروخا أطلقته مقاتلة "إف-5"... فيديو

تم نشر مقطع فيديو على الانترنت حيث تتدرب طائرة إيرانية من طراز "ميغ-29" على تدمير صاروخ أطلقته طائرة "إف 5".

كما لاحظت بوابة The Drive، لا يمكن رؤية مثل هذه اللقطات كثيرا، خاصة عندما يتعلق الأمر بإحدى أكثر القوات الجوية سرية في العالم.

في مقطع الفيديو، بدأت طائرات ميغ-29 و F-5 في التحليق جنبًا إلى جنب، وكانت ميغ-29 خلف الجناح الأيسر للمقاتلة الأمريكية. عندما تصبح ميغ-20 موازية ل F-5، فإن الأخيرة تطلق هدفًا جويًا وتتحرك إلى اليمين. بعد لحظة، تطلق ميغ-29 صاروخًا واحدًا من أسفل الجناح الأيمن. الوقت بين إطلاق الصاروخ الثاني وإصابة الأول لا يزيد عن أربع ثوان.

ليس لدى البوابة أي شك في أن الطائرة ميغ-29 استخدمت الصاروخ السوفيتي إر-73 فيمبيل "جو- جو". دخل الخدمة في عام 1984 ، لكنه لا يزال في الخدمة بفضل قدرته العالية على المناورة وأنه يمكن تتبعه من خلال نظام تحديد الهدف المثبت على خوذة، وكذلك باستخدام أنظمة البحث والتتبع بالرادار أو الأشعة تحت الحمراء. يبلغ أقصى مدى لصاروخ إر-73 حوالي 30 كم.

على الرغم من أن طائرات ميغ-29 هي مقاتلات قديمة، إلا أنها تمثل إمكانات قوية نسبيًا للقوات الجوية الإيرانية، التي طالما كانت مقيدة بشكل خطير بسبب العقوبات.

تعتبر التدريبات بالذخيرة الحية مثل هذه ذات قيمة لأنها تمنح الطيارين فرصة نادرة لاكتساب تجربة واقعية مع الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء.