الهند تختبر صاروخا بمدى يزيد عن 5 آلاف كيلومتر

تم إجراء تجربة إطلاق صاروخ "Agni-V" الباليستي العابر للقارات في الهند، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلا عن وزارة الدفاع في البلاد.

وقال التقرير إن الجيش الهندي أطلق الصاروخ "Agni-V" في الليل للمرة الأولى. مدى طيران هذا الصاروخ يتجاوز خمسة آلاف كم.

وقالت وزارة الدفاع الهندية إن "الاختبار الناجح لـ Agni-V، القادر على ضرب شمال الصين، يتوافق مع سياسة الهند المتمثلة في ضمان الحد الأدنى من الردع الموثوق به على أساس مبدأ عدم استخدام أسلحة الدمار الشامل أولا".

وأشارت قيادة القوات الاستراتيجية الهندية إلى أن الصاروخ أطلق من مركز اختبار على جزيرة قبالة ساحل أوديشا في اتجاه خليج البنغال. تمت مراقبة الرحلة باستخدام الرادارات وأنظمة التتبع الإلكترونية البصرية الأرضية والبحرية.