معلومات عن الجيش الفرنسي بعد تقارير عن محاولة انقلاب

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الأمن الداخلي أحبط محاولة انقلاب في فرنسا، وأشارت إلى أن التخطيط لتغيير السلطة جرى بواسطة ريمي دايه، النائب السابق لحزب الحركة الديمقراطية.

ما هي قدرات الجيش الفرنسي؟

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، في تقرير عن إحباط محاولة انقلاب ، إن خطة الانقلاب كانت تحمل اسم "عملية لازور"، مشيرة إلى أنها كانت تتضمن سيطرة أنصار ريمي دايه، على قصر الإليزيه ومقرات الجيش والداخلية وبعض القنوات التلفزيونية.

يصنف الجيش الفرنسي في المرتبة رقم 7 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير عن أقوى جيوش العالم لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن ميزانية الدفاع الفرنسية تصل إلى 47.7 مليار دولار أمريكي.

ويمتلك الجيش الفرنسي 450 ألف جندي بينهم 35 ألف قوات احتياطية.

وتتكون القوات الجوية الفرنسية من ألف و1057 طائرة حربية، بينها 269 مقاتلة وطائرة اعتراضية و432 مروحية.

وتمتلك القوات البرية الفرنسية 406 دبابات و6 آلاف و420 مدرعة و109 مدفعا ذاتي الحركة و12 مدفعا ميدانيا و13 راجمة صواريخ.

ويحتل الأسطول الحربي الفرنسي المرتبة رقم 17 عالميا بـ 180 وحدة بحرية تضم حاملة طائرات واحدة حاملتي مروحيات و11 مدمرة و11 فرقاطة إضافة إلى 10 غواصات.

مقارنة بين الجيشين الروسي والفرنسي

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