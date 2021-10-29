لا نجاة للطائرات المعتدية من رادار روسي جديد من طراز "كاستا"

تمكن المشاركون في تدريب نفذته وحدات من القوات المسلحة الروسية شمال غربي روسيا أخيرا من صد هجوم مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة بفضل رادار جديد من طراز "كاستا" الذي اكتشف اقتراب المسيرات المهاجمة في الوقت المناسب، وتم إيقافها بصواريخ "تور-إم" .

يذكر أن رادار "كاستا-2يي2" يستطيع أن يكتشف طائرات شبح مثل مقاتلة "إف-35" الأمريكية ، وطائرات مسيرة صغيرة تحلق على ارتفاع منخفض، في ظروف التشويش الإلكتروني وتضاريس الأرض المعقدة.

يرى رادار "كاستا-2يي2" ما يحلق في السماء حوله على بعد 150 كم، ويستطيع أن يكتشف 50 هدفا جويا في آن واحد، ويكتشف طائرات خفية على ارتفاع 60 مترا على بعد 30 كم بواسطة الهوائي النمطي البالغ طوله 14 مترا، بينما يرى الهوائي البالغ طوله 52 مترا أهدافا على بعد 44 - 95 كم، حسب مجلة "أرميسكي ستاندارت".

ويعمل رادار "كاستا-2يي2" في درجة حرارة 50 تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية فوق الصفر، ويستطيع أن يواجه ريحًا تهب بسرعة 25 مترا في الثانية، ويمكنه أن يؤدي عمله على ارتفاع 3000 متر عن سطح الأرض.