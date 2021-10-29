وكالة: البنتاغون يوافق على بيع طائرات مسيرة لقطر رغم قلق الخارجية الأمريكية

كشفت وكالة أمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وافقت على بيع طائرات مسيرة لدولة قطر بالرغم من الاعتراضات والقلق في أروقة وزارة الخارجية بواشنطن.

ونقلت وكالة "nbcnews" الأمريكية تصريحات مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وافقت على صفقة بيع طائرات مسيرة عسكرية بقيمة 500 مليون دولار لدولة قطر، بالرغم من العراقيل والاعتراضات التي رافقت الصفقة في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية وتجلي ذلك بالرد البطيء على طلب الحكومة القطرية".

وبحسب التقرير الذي نشرته الشبكة الأمريكية استناداً إلى مصادرها، طلبت قطر سابقاً من الولايات المتحدة شراء طائرات مسيرة من طراز "أم كيو - 9 ريبر"، العام الماضي، لكن لم يتم الرد على الطلب.

وأشار التقرير، إلى أن الدوحة تدفع مرة أخرى لإتمام هذه الصفقة في محاولة للاستفادة من المساعدة التي قدمتها في عمليات إجلاء الرعايا الأمريكيين من أفغانستان، وتخطط للضغط في هذا الاتجاه أثناء أمير قطر إلى واشنطن، الشهر المقبل".

وقال مسؤول مطلع على المناقشات للشبكة إن "الولايات المتحدة تنظر إلى قطر باعتبارها شريكاً موثوقاً فيه، ويمكنها تحمل مسؤولية امتلاك أسلحة متقدمة مثل الطائرات المسيرة المسلحة".

وأضاف المسؤول أن "قطر يمكن أن تكون مفيدة في مكافحة الإرهاب، وفي الضربات الجوية بعيدة المدى في أفغانستان، التي لا تتطلب وجوداً أمريكياً على الأرض".

من الناحية الأخرى، يشعر المسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية بالقلق، من أن تثير هذه الصفقة غضب بعض حلفاء الولايات المتحدة، مثل السعودية والإمارات.