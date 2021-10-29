تزويد مصانع "سو 57" بأجهزة "ترى ما لا تراه العين"

أعلنت إدارة صناعة الطائرات في روسيا اعتماد تكنولوجيا جديدة وثورية في عمليات تصنيع المقاتلات وهي تكنولوجيا "الواقع الإضافي"، أو المعزز، في مصنع ينتج طائرات "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات.

وتعتبر تقنية تكنولوجيا "الواقع الإضافي" من الخطوات الثورية التي تساعد الإنسان في رؤية العالم "بعين أخرى"، أي من خلال وسيط شفاف يزود به العمال، مثل النظارات الشفافة التي تسمح للإنسان أن يرى الواقع بطريقة معززة، حيث يظهر على زجاج هذه النظارات بالإضافة إلى العالم المرئي طبيعيا، العديد من المعلومات الإضافية التي تمكن الإنسان من أن يرى ما لا تظهره صورة الواقع، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. День третий

وقال خبير البرمجة في مصنع الطائرات في بمدينة كومسومولسك شرقي روسيا، فاليري تيموخين، إن المعلومات الإضافية التي توفرها وسائط تكنولوجيا الواقع الإضافي تساعد على تحديد مواقع مكونات الطائرة بدقة أثناء تجميعها، وهو ما يسمح بإنجاز أعمال تجميع وتصنيع الطائرات بدقة فائقة جدا في زمن قصير.

© Photo / Vitaly Yurtaev مقاتلة متعددة المهام "سو-57"

كما سيستفاد من تكنولوجيا الواقع الإضافي لإنجاز أعمال أخرى مثل دهن الطائرات.

ومن جانبه نوه دميتري بلوشينسكي، المسؤول في شركة "أو. أ. كا" الحكومية التي تدير قطاع صناعة الطائرات في روسيا، بأن الهدف من اعتماد التكنولوجيات المستحدثة رفع وتيرة تصنيع الطائرات.