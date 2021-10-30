الصين تختبر مقاتلات الجيل الخامس "جي 35" بعيدا عن الأضواء

كشفت وسائل إعلام أن الصين أجرت الاختبارات الجوية الأولى لمقاتلات الجيل الخامس من طراز "جي 35"، وذلك ضمن فترة معرض الطيران الدولي الذي أقيم في مدينة تشوهاي الصينية.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، أن الاختبارات الجوية للمقاتلات الصينية من طراز "جي 35" جرت بشكل غير علني ودون أضواء إعلامية، خلال المعرض الجوي الذي أقيم في الصين مؤخرا.

J-35 stealth carrier borne fighter made its maiden flight this morning in Shenyang. pic.twitter.com/fQaVmomGSN — dafeng cao (@dafengcao) October 29, 2021

وانتشرت بعض الصور على منصات التواصل الاجتماعي توثق مشاركة المقاتلات في الاختبارات الجوية.

وبحسب بعض المصادر العسكرية الصينية من المفترض، بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول، قيام طائرات الجيل الخامس بعدة رحلات جوية في السماء المفتوحة، بالإضافة إلى اختبارات أوسع لضمان نجاحها.