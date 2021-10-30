قوة جوية تقودها قاذفة نووية تحلق فوق 7 مناطق بالشرق الأوسط

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استكمال مهمة جوية قادتها قاذفة نووية وشاركت فيها إسرائيل و3 دول عربية، مشيرة إلى أنها انطلقت من المحيط الهندي واستمرت لمدة 5 ساعات متواصلة وشملت 7 مناطق في الشرق الأوسط.

جاء ذلك وفقا لبيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية على موقعها الرسمي، اليوم السبت، مشيرة إلى أن قاذفة "بي 1 بي لانسر" قامت بقيادة تشكيل جوي يضم طائرات حربية من 4 دول في الشرق الأوسط لاختبار مدى جاهزيتها لتنفيذ المهام الطارئة في المنطقة.

وشاركت في المهمة طائرات حربية من البحرين ومصر والسعودية وإسرائيل، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرت لمدة 5 ساعات متواصلة.

وتعد الدورية الجوية التي قادتها القاذفة الأمريكية هي الخامسة من هذا النوع، الذي ينفذها سلاح الجو الأمريكي في المنطقة خلال العام الجاري. كانت 3 منها في يناير/ كانون الثاني وواحدة في مارس/ أذار الماضي.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن سلاح الجو الأمريكي قام بالدورية الجوية المتعددة الأطراف مع شركاء الولايات المتحدة، مضيفا: "نحن أقوى معا".

وتابع: "تنفيذ الدوريات الجوية التي تستغرق يوما واحدا يعتمد على وجود شركاء موثوقين".

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الدورية الجوية بدأت من المحيط الهندي ومرت فوق 7 مناطق في الشرق الأوسط هي خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس والخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

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