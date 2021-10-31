معلومات عن القاذفة النووية "بي 1 بي" بعد دوريتها الجوية في الشرق الأوسط

نفذت القاذفة النووية الأمريكية "بي 1 بي لانسر" دورية جوية في سماء الشرق الأوسط استمرت 5 ساعات وشملت 7 مناطق، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، أن البحرين وإسرائيل والسعودية ومصر شاركت في الدورية الجوية.

ما هي قدرات القاذفة النووية الأمريكية بي 1 بي لانسر؟

ولفتت إلى أن مهمة القاذفة النووية الأمريكية بدأت من المحيط الهندي وشملت 7 مناطق في الشرق الأوسط هي خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس ومنطقة الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

تتميز قاذفة "بي 1 بي لانسر" الأمريكية بأنها قاذفة استراتيجية بعيدة المدى تتجاوز سرعتها سرعة الصوت مصممة لتنفيذ هجمات نووية وتقليدية.

دخلت الطائرة الخدمة مع القوات الجوية الأمريكية منذ عام 1985 ومن المقرر أن تستمر في الخدمة بعد عام 2040، بحسب تقرير عن القاذفة الاستراتيجية لموقع شركة "بوينغ" الأمريكية.

ولفت الموقع إلى أن قاذفة "بي 1 بي" قامت بمهام قصف استراتيجي بالقنابل التقليدية خلال العديد من الحروب، التي كان أبرزها في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا.

ما هي المواصفات الفنية لقاذفة بي 1 بي؟

هي قاذفة ثقيلة بعيدة المدى تعمل بـ 4 محركات مزودة بـ 4 حوارق لاحقة.

"الحارق اللاحق" هو وحدة إضافية لدعم المحركات النفاثة أثناء تحليق الطائرة بسرعة تتجاوز سرعة الصوت، لكنها تستهلك كمية كبيرة من الوقود بصورة تؤثر على مدى الطائرة خلال الرحلة الواحدة.

يصل طول الطارئرة إلى 44.5 مترا والمسافة بين طرفي الجناحين إلى 41.8 مترا والارتفاع 10.4 مترا.

ويتجاوز وزن الطائرة 86 طن، ويمكن أن يتجاوز أقصى وزن لها عند الإقلاع 216 طن بكامل حمولتها من الذخائر والوقود والطاقم.

ويمكن لخزان وقود الطائرة أن يستوعب أكثر من 120 طن من الوقود كما يمكنها حمل أكثر من 22 طن من الذخائر.

تصل السرعة القصوى للطائرة إلى 1.2 ماخ (مقياس سرعة الصوت) أي نحو 1448 كيلومترا في الساعة، ويمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم خلال رحلة واحدة كما يمكنها التزود بالوقود في الجو.

يمكن للقاذفة الثقيلة أن تحلق على ارتفاعات تتجاوز 9 آلاف و144 مترا، ويتكون طاقمها من 4 أفراد بينهم قائد الطائرة ومساعد الطيارين وضابطي تسليح.

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