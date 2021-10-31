تسجيل
11:17 GMT31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قاذفة أمريكية من طراز بي-1بي

    معلومات عن القاذفة النووية "بي 1 بي" بعد دوريتها الجوية في الشرق الأوسط

    © AFP 2021 / Ciara Wymbs/ US Air Force
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202110311050581819-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A-1-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/

    نفذت القاذفة النووية الأمريكية "بي 1 بي لانسر" دورية جوية في سماء الشرق الأوسط استمرت 5 ساعات وشملت 7 مناطق، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، أن البحرين وإسرائيل والسعودية ومصر شاركت في الدورية الجوية.

    بي-52
    © AFP 2021 / RAUL ARBOLEDA
    بكين تمتلك "نسخة صينية" من قاذفات "بي 52" الأمريكية
    ولفتت إلى أن مهمة القاذفة النووية الأمريكية بدأت من المحيط الهندي وشملت 7 مناطق في الشرق الأوسط هي خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس ومنطقة الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

    ما هي قدرات القاذفة النووية الأمريكية بي 1 بي لانسر؟

    تتميز قاذفة "بي 1 بي لانسر" الأمريكية بأنها قاذفة استراتيجية بعيدة المدى تتجاوز سرعتها سرعة الصوت مصممة لتنفيذ هجمات نووية وتقليدية.

    دخلت الطائرة الخدمة مع القوات الجوية الأمريكية منذ عام 1985 ومن المقرر أن تستمر في الخدمة بعد عام 2040، بحسب تقرير عن القاذفة الاستراتيجية لموقع شركة "بوينغ" الأمريكية.

    ولفت الموقع إلى أن قاذفة "بي 1 بي" قامت بمهام قصف استراتيجي بالقنابل التقليدية خلال العديد من الحروب، التي كان أبرزها في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا.

    ما هي المواصفات الفنية لقاذفة بي 1 بي؟

    هي قاذفة ثقيلة بعيدة المدى تعمل بـ 4 محركات مزودة بـ 4 حوارق لاحقة.

    • "الحارق اللاحق" هو وحدة إضافية لدعم المحركات النفاثة أثناء تحليق الطائرة بسرعة تتجاوز سرعة الصوت، لكنها تستهلك كمية كبيرة من الوقود بصورة تؤثر على مدى الطائرة خلال الرحلة الواحدة.

    يصل طول الطارئرة إلى 44.5 مترا والمسافة بين طرفي الجناحين إلى 41.8 مترا والارتفاع 10.4 مترا.

    ويتجاوز وزن الطائرة 86 طن، ويمكن أن يتجاوز أقصى وزن لها عند الإقلاع 216 طن بكامل حمولتها من الذخائر والوقود والطاقم.

    • ويمكن لخزان وقود الطائرة أن يستوعب أكثر من 120 طن من الوقود كما يمكنها حمل أكثر من 22 طن من الذخائر.

    تصل السرعة القصوى للطائرة إلى 1.2 ماخ (مقياس سرعة الصوت) أي نحو 1448 كيلومترا في الساعة، ويمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم خلال رحلة واحدة كما يمكنها التزود بالوقود في الجو.

    يمكن للقاذفة الثقيلة أن تحلق على ارتفاعات تتجاوز 9 آلاف و144 مترا، ويتكون طاقمها من 4 أفراد بينهم قائد الطائرة ومساعد الطيارين وضابطي تسليح.

    معلومات عن قاذفات بي 52 الأمريكية
    معلومات عن قاذفات "بي 52" الأمريكية

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الولايات المتحدة الأمريكية عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    الدفاع الروسية: مقاتلة ترافق قاذفة أمريكية فوق بحر اليابان
    مقارنة تحسم أفضلية القاذفة الروسية "تو-160" على غريمتها الأمريكية "بي-1"
    الدفاع الروسية: مقاتلات روسية ترافق قاذفة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق المحيط الهادىء
    مقاتلات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في طريقها إلى منطقة الخليج
    قاذفات "لانسر" الأمريكية تتدرب على تدمير السفن الروسية
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة من فريق المشجعين ترتدي كمامة زائفة مزركشة، خلال مباراة بطولة سان بطرسبرغ المفتوحة للتنس في سان بطرسبورغ، روسيا 27 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الأسد يتوقع حروبًا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    الأسد يتوقع حروبا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك