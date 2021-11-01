الصين تختبر طائرة بحرية من الجيل الخامس... صور

أقلعت الطائرة، التي تسمى، حسب بعض المصادر، J-35، من مطار شركة بناء الطائراتSAC ، ويقع في مدينة شنيانغ (مقاطعة لياونينغ).

تم الإبلاغ عن البداية المحتملة لاختبار هذه الطائرة قبل نهاية هذا العام في معرض الطيران الدولي وصالون الفضاء الجوي الصيني 2021 في تشوهاى، الذي عقد في الفترة من 28 سبتمبر أيلول إلى 3 أكتوبر تشرين الأول.

J-35 stealth carrier borne fighter made its maiden flight this morning in Shenyang. pic.twitter.com/fQaVmomGSN — dafeng cao (@dafengcao) October 29, 2021

تم اختيار المقاتلة الشبحية المتوسطة الحالية FC-31 كأساس، بناءً على طراز الطائرة التي تم عرضها في هذا المنتدى.

حتى الآن، لا توجد تفاصيل رسمية حول هذا الحدث المهم لصناعة بناء الطائرات في جمهورية الصين الشعبية.

قامت الطائرة المستقبلية برحلتها الأولى مع عدم تراجع معدات الهبوط، وكانت بمرافقة J-11.

من المفترض أنه بحلول 31 ديسمبر كانون الأول، ستقوم الطائرة بعدة رحلات جوية أخرى في السماء، وفي العام المقبل ستخضع لاختبارات شاملة.