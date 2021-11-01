تحذر مجلة National Interest الأمريكية من أن روسيا قد لا تقتصر على الكلمات القاسية بشأن أوكرانيا بعد استخدام الجانب الأوكراني الطائرة المسيرة التركية الصنع Bayraktar TB2 في منطقة الصراع في دونباس.

تشير المجلة إلى أن "هناك بعض الدلائل المبكرة على أن رد فعل الكرملين على هذه" الاستفزازات (أفعال الجيش الأوكراني في دونباس) قد تتجاوز الكلمات القاسية".

في الوقت نفسه، تشير المجلة إلى بيانات شهود عيان، يزعم أن روسيا الاتحادية تنقل قوات وأنواع مختلفة من الأسلحة إلى الحدود الغربية. لفت المحلل العسكري مايكل كوفمان الانتباه إلى هذه المعلومات.

وقال: "أعتقد أن هناك وضعًا متطورًا، ويمكن أن يتحول إلى شيء مهم. نعم، في الشتاء (كما في 2015). ليس في الأيام المقبلة، ولكن في الأسابيع / الأشهر".

في وقت سابق ، أبلغ موقع IA "Tatar-inform" عن أول حالة لاستخدام أوكرانيا لطائرة Bayraktar في دونباس. نتيجة لذلك، أصيب أحد الأسلحة في دونيتسك. واعتبرت روسيا الحادثة انتهاكًا لاتفاقيات مينسك، فيما أعلن الجانب الأوكراني حقه في استخدام طائرات مسيرة.