أمريكا تتلاعب بمبدأ استخدام السلاح النووي... لماذا؟

ذلك أن كاتبه أعلن عدم رغبة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في تحوّل الولايات المتحدة لاعتماد مبدأ عدم المبادأة في استخدام السلاح النووي.

ووفق المقال فإن الولايات المتحدة احتفظت بعد انتهاء الحرب الباردة بحقها في اللجوء إلى استعمال السلاح النووي لتوجيه ضربة نووية وقائية الأمر الذي غرس الطمأنينة في نفوس حلفاء الولايات المتحدة الذين يأملون أن تنشر الولايات المتحدة مظلتها النووية فوق بلدانهم في حال خيم الخطر عليها.

وأخيرا بدأت واشنطن تفكر في التخلي عن المبدأ الذي يسمح لها أن تبادر باستخدام السلاح النووي الأمر الذي غرس الخوف في نفوس حلفائها، فأعلنوا رفضهم لمبادرة من الممكن أن تحرمهم من الحماية الأمريكية من هجوم من الممكن أن تشنه روسيا، حسب الصحيفة الأمريكية.

وفي روسيا التي لا تفكر في اللجوء إلى استعمال السلاح النووي إلا إذا تعرضت إلى العدوان مع استخدام السلاح النووي، صدر تعليق على هذه المزاعم من قبل المعلق العسكري فيكتور بارانيتس الذي رأى أن الهدف من نشرها تبييض نوايا واشنطن وتصوير الأمر وكأن البنتاغون يريد تغيير مبدأ استخدام السلاح النووي، ولكن البيت الأبيض لا يستطيع الإقدام على خطوة يرفضها حلفاء أمريكا.