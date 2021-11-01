"توليب"... أقوى مدفع هاون ذاتي الحركة في العالم في طريقه ليصبح على عجلات

في القوات المسلحة الروسية، يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لتحسين أسلحة القوات البرية؛ وهذا هو الموضوع الذي تم تخصيصه للنشر في عدد نوفمبر/ تشرين الثاني من مجلة وزارة الدفاع "مجموعة الجيش" عبر مقال كتبه ف. ليتفينينكو بعنوان "تحديث وتطوير نماذج مدفعية جديدة".

يتحدث الكاتب عن التدابير المتخذة لتحسين خصائص المدافع المحلية ومدافع الهاوتزر وقذائف الهاون وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، ولا سيما أقوى مدفع هاون في العالم "توليب 2إس4" 240 ملم.

نظرًا لأن هذه المركبات القتالية تستخدم حاليًا هياكل مجنزرة، تستند إلى ابتكارات نهاية الأربعينيات، فقد تم اقتراح استبدالها بمنصة حديثة - ثلاثية المحاور ذات الدفع الرباعي أورال-63706 "تورنادو-أو".