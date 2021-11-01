بعدما وصفها بوتين بـ "تهديد لروسيا"... ما هي قدرات أمريكا الصاروخية؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصواريخ الأمريكية في أوروبا تمثل تهديدا لروسيا، مشيرا إلى وجود خطط أمريكية لنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا.

ما هي قدرات الصواريخ الأمريكية؟

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي الصناعة الدفاعية، مضيفا: "نظام الدفاع الجوي المحدث يجب أن يكون قادرا على اكتشاف الأهداف الباليستية وفوق الصوتية من جميع الأنواع في نطاقات طويلة، وأن يكون قادرا على تدميرها على طول مسار الرحلة بأكمله".

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية ترسانة ضخمة من الصواريخ المجنحة والصواريخ العابرة للقارات، التي يمكنها حمل رؤوس نووية لتدمير أهداف تبعد عن نقطة انطلاقها بآلاف الكيلومترات.

وأورد موقع "ميثيل ثريت" الأمريكي تقريرا عن قدرات أمريكا الصاروخية، مشيرا إلى أنه رغم امتلاك أمريكا لترسانة عسكرية متطورة جدا من الأسلحة التقليدية، إلا أن ترسانتها الصاروخية تتقادم بوتيرة سريعة مقارنة بالتطور الهائل في مجال الصواريخ لكل من روسيا والصين.

ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعملية تطوير واسعة لثالوث الردع النووي الذي يشمل تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، إضافة إلى الصواريخ المجنحة التي يمكن إطلاقها من الجو.

صاروخ "إيه إل سي إم": صاروخ مجنح يمكن إطلاقه من الجو يوجد منه عدة نسخ يتراوح مداها بين 950 و2500 كلم ويتميز بأن سرعته أقل من سرعة الصوت.

صاروخ هاربون: صاروخ مضاد للسفن سرعته أقل من سرعة الصوت يمكن إطلاقه من الطائرات أو السفن أو الغواصات ويتراوح مداه بين 90 و240 كلم.

صواريخ "جاسيم": هي صواريخ "جو أرض" يتراوح مداها بين 370 و1000 كلم، وهو صاروخ مجنح بقدرات شبحية.

صواريخ "إيه تي إيه سي إم إس": صواريخ "أرض أرض" باليستية يتراوح مداها بين 165 و300 كلم.

صاروخ منتيمان 3: هو صاروخ باليستي عابر للقارات يصل مداه إلى 13 ألف كلم ويمكن إطلاقه من صوامع الصواريخ الأرضية.

صواريخ توماهوك: هي صواريخ مجنحة يتراوح مداها بين 1250 و2500 كلم، ويمكن إطلاقها من السفن والغواصات بسرعة أقل من سرعة الصوت ويمكنها حمل رؤوس تقليدية ونووية.

صواريخ "ترايندنت دي 5": هي صواريخ عابرة للقارات يمك إطلاقها من الغواصات ويصل مداها إلى 12 ألف كلم.

هل تمتلك أمريكا صواريخ أخرى؟

يوجد العديد من أنواع الصواريخ الأخرى في الترسانة الصاروخية الأمريكية، لكن الموقع أشار إلى أن تلك غالبية الصواريخ الأمريكية تقادمت وتم إخراجها من الخدمة.

هل تطور أمريكا صواريخ فرط صوتية؟

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تطوير أسلحة هجومية فرط صوتية يمكنها اختراق الدفاعات الجوية المتطورة التي تمتلكها روسيا مثل صواريخ "إس 400" و"إس 500".

© AFP 2021 / OSCAR SOSA صاروخ أمريكي خارق أثناء الاختبارات في المحيط الهادئ ضمن برنامج الصواريخ التي تتجاوز سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت

لكن روسيا والصين تسبقان الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال رغم تفوقهما في مجال الصواريخ الدفاعية أيضا.

النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"

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