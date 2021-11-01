تسجيل
16:25 GMT01 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صاروخ نووي أمريكي منتمان 3

    بعدما وصفها بوتين بـ "تهديد لروسيا"... ما هي قدرات أمريكا الصاروخية؟

    © AP Photo / Charlie Riedel
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104399/46/1043994653_0:7:3222:1819_1200x675_80_0_0_a7f584d62f07dfdb218300a438b6d1f9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202111011050597781-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصواريخ الأمريكية في أوروبا تمثل تهديدا لروسيا، مشيرا إلى وجود خطط أمريكية لنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021
    © Sputnik . Evgueniy Paulin
    بوتين: الصواريخ الأمريكية في أوروبا تشكل تهديدا لروسيا
    وجاءت تصريحات الرئيس الروسي اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي الصناعة الدفاعية، مضيفا: "نظام الدفاع الجوي المحدث يجب أن يكون قادرا على اكتشاف الأهداف الباليستية وفوق الصوتية من جميع الأنواع في نطاقات طويلة، وأن يكون قادرا على تدميرها على طول مسار الرحلة بأكمله".

    ما هي قدرات الصواريخ الأمريكية؟

     تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية ترسانة ضخمة من الصواريخ المجنحة والصواريخ العابرة للقارات، التي يمكنها حمل رؤوس نووية لتدمير أهداف تبعد عن نقطة انطلاقها بآلاف الكيلومترات.

    وأورد موقع "ميثيل ثريت" الأمريكي تقريرا عن قدرات أمريكا الصاروخية، مشيرا إلى أنه رغم امتلاك أمريكا لترسانة عسكرية متطورة جدا من الأسلحة التقليدية، إلا أن ترسانتها الصاروخية تتقادم بوتيرة سريعة مقارنة بالتطور الهائل في مجال الصواريخ لكل من روسيا والصين.

    ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعملية تطوير واسعة لثالوث الردع النووي الذي يشمل تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، إضافة إلى الصواريخ المجنحة التي يمكن إطلاقها من الجو.

    • صاروخ "إيه إل سي إم": صاروخ مجنح يمكن إطلاقه من الجو يوجد منه عدة نسخ يتراوح مداها بين 950 و2500 كلم ويتميز بأن سرعته أقل من سرعة الصوت.
    • صاروخ هاربون: صاروخ مضاد للسفن سرعته أقل من سرعة الصوت يمكن إطلاقه من الطائرات أو السفن أو الغواصات ويتراوح مداه بين 90 و240 كلم.
    • صواريخ "جاسيم": هي صواريخ "جو أرض" يتراوح مداها بين 370 و1000 كلم، وهو صاروخ مجنح بقدرات شبحية.
    • صواريخ "إيه تي إيه سي إم إس": صواريخ "أرض أرض" باليستية يتراوح مداها بين 165 و300 كلم.
    • صاروخ منتيمان 3: هو صاروخ باليستي عابر للقارات يصل مداه إلى 13 ألف كلم ويمكن إطلاقه من صوامع الصواريخ الأرضية.
    • صواريخ توماهوك: هي صواريخ مجنحة يتراوح مداها بين 1250 و2500 كلم، ويمكن إطلاقها من السفن والغواصات بسرعة أقل من سرعة الصوت ويمكنها حمل رؤوس تقليدية ونووية.
    • صواريخ "ترايندنت دي 5": هي صواريخ عابرة للقارات يمك إطلاقها من الغواصات ويصل مداها إلى 12 ألف كلم.

    هل تمتلك أمريكا صواريخ أخرى؟

    يوجد العديد من أنواع الصواريخ الأخرى في الترسانة الصاروخية الأمريكية، لكن الموقع أشار إلى أن تلك غالبية الصواريخ الأمريكية تقادمت وتم إخراجها من الخدمة.

    هل تطور أمريكا صواريخ فرط صوتية؟

    تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تطوير أسلحة هجومية فرط صوتية يمكنها اختراق الدفاعات الجوية المتطورة التي تمتلكها روسيا مثل صواريخ "إس 400" و"إس 500".

    صاروخ أمريكي خارق أثناء الاختبارات في المحيط الهادئ ضمن برنامج الصواريخ التي تتجاوز سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت
    © AFP 2021 / OSCAR SOSA
    صاروخ أمريكي خارق أثناء الاختبارات في المحيط الهادئ ضمن برنامج الصواريخ التي تتجاوز سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت

    لكن روسيا والصين تسبقان الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال رغم تفوقهما في مجال الصواريخ الدفاعية أيضا.

    مدمرة الصواريخ الأمريكية أرلي بارك
    النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار روسيا اليوم عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    بوتين: الصواريخ الأمريكية في أوروبا تشكل تهديدا لروسيا
    مجلس الشيوخ الأمريكي يعطل الموافقة على تمويل صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية
    الجيش الأمريكي ينهي تجهيز الوحدة الأولى من بطاريات صواريخ "دارك إيغل"
    خبير: "إس 500" الروسية بإمكانها القضاء على الصواريخ الأمريكية فرط الصوتية
    البحرية الأمريكية تؤكد إطلاق 3 صواريخ لتجربة سلاح فرط صوتي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركون في مسابقة رجل فنزويلا الوسيم، وهي تعادل مسابقة ملكة جمال الرجال في كاراكاس، فنزويلا، 30 أكتوبر 2021
    أوسم رجل في فنزويلا
    الأسد يتوقع حروبًا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    الأسد يتوقع حروبا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك