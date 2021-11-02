روسيا يمكن أن تزود الصين والهند بمنظومة "إس-500"

قال دميتري شوغاييف، مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني ، إن روسيا قد تزود الصين والهند بأحدث أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي "إس-500".

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه من المقرر تسليم نموذج الإنتاج الأول من إس-500 إلى الجيش قريبًا.

وقال شوغاييف في مقابلة مع إر بي كي: "عندما يتم تسليم هذا النظام إلى القوات المسلحة د الروسية بالحجم المطلوب، سيكون من الممكن أيضًا توريده للتصدير. نحن نعتبر الهند، وكذلك الصين، وجميع الدول التي لدينا معها علاقة طويلة الأمد، شريك وعلاقات يمكن التنبؤ بها، بصفتنا المالكين المستقبليين لهذا النظام الجديد".

وأضاف أن "الخدمة الفيدرالية ستنظر في الطلبات المحتملة على أساس كل حالة على حدة".

في يوليو/ تموز، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد الانتهاء من دورة الاختبار الكاملة، من المقرر تسليم أول نظام إس-500 إلى رابطة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي بالقرب من موسكو.