روسيا تعرض لأول مرة المقاتلة من الجيل الخامس "كش ملك" خلال معرض دبي للطيران 2021

كشف مصدر في صناعة الطائرات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "كش ملك" ستعرض لأول مرة في معرض دبي للطيران 2021، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال المصدر: "لقد جذبت "كش ملك" اهتمامًا كبيرًا في الخارج، وتعتبر معرض طيران الإمارات منصة ممتازة لتقديم الطائرة امام مجموعة واسعة من الشركاء المحتملين. ومن المقرر إجراء عرض تقديمي مغلق للوفود المشاركة في المعرض، إلى جانب تقديم مفتوح أيضا للزوار ووسائل الإعلام".

وتم عرض المقاتلة لأول مرة في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس-2021"، وهي من إنتاج شركة "روستيخ".

وصرح المدير التنفيذي للشركة، سييرغي تشيميزوف، في وقت سابق، أن المقاتلة الروسية الخفيفة الجديدة "تشيك ميت" ستكون قادرة على العمل في 2026-2027.

وأشار إلى أن تكلفة "تشيك ميت" ستكون بين 25 و30 مليون دولار، منوها إلى أنه سيتم تزويد المقاتلة الروسية الخفيفة الجديدة بصواريخ موجهة وغير موجهة، بالإضافة إلى قنابل جوية.

يذكر أن الحمولة القتالية القصوى للمقاتلة الخفيفة "تشيك ميت" يبلغ 7400 كغ، وأقصى سرعة تبلغ 1.8-2 ماخ. وهي أول مقاتلة روسية من الجيل الخامس خفيفة الوزن ومتعددة المهام بمحرك واحد، وتم تنفيذ هذا العمل من قبل شركة "سوخوي".