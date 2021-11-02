الأسلحة الروسية الأكثر شعبية بين الأجانب

أعلن رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، أن أنظمة الدفاع الجوي "إس-400"، وأنظمة الصواريخ والمدفعية "بانتسير إس-1"، والخط الكامل لمعدات الطيران وأنظمة كورنيت المضادة للدبابــات، وراجمة سميرتش، وأنظمــة الأسلحة المــوجهة الأخرى، هي الأكثر طلبا بين العملاء الأجانب.

وقال في مقابلة مع صحيفة "إر بي كي" إن معدات الطيران تمثل ما لا يقل عن 50% من صادرات الأسلحة الروسية.

وفقًا لشوغاييف، مع ظهور عصر الطائرات المسيرة والروبوتات، يتزايد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي الروسية وأنظمة الحرب الإلكترونية. وقال إن نحو عشر دول تبدي اهتمامًا بنظام الدفاع الجوي إس -400.

وأضاف: "تحظى الطائرات الروسية المسيرة باهتمام دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي والدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية. أعتقد أننا سنحتل بالفعل 10% من سوق الطائرات العسكرية المسيرة في المستقبل المنظور، وبالتالي نخرج المنافسين. من الواضح أن تركيا قد اتخذت خطوة جادة للغاية في هذا الاتجاه، ومنتجاتها مطلوبة. لكننا أيضًا لا نجلس مكتوفي الأيدي. تعمل فكرة التصميم، وتهدف المؤسسات المختلفة إلى تطوير هذا المجال. وأعتقد أنه في المستقبل القريب سنعرض نحن طائرات مسيّرة أخرى، وليس فقط أوريون، للتصدير".