إعلام أمريكي يتخيل حشد دبابات الجيش الروسي على حدود الغرب

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" فإن روسيا تشحن الأجواء من خلال تكثيف حشوداتها العسكرية على حدود أوكرانيا التي يسعى حكامها إلى ضمها إلى حلف شمال الأطلسي.

Satellite image taken today by @Maxar reveals presence of a large ground forces deployment — incl. tanks, APCs, self-propelled artillery — to a training area north of Yelnya, Russia. pic.twitter.com/fitG2APRZc — Christiaan Triebert (@trbrtc) November 1, 2021

ومن أجل إثبات ذلك نشرت الصحيفة الأمريكية صورا قالت إنها تؤكد معلومات عن معاودة روسيا تكثيف حشوداتها العسكرية على حدود أوكرانيا، حيث تظهر في الصور التي التقطها قمر صناعي، في يوم الاثنين الماضي، دبابات وآليات عسكرية أخرى تابعة للجيش الروسي تتواجد في مدينة يلنيا وفقا لـ"بوليتيكو".

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة يلنيا تقع في مقاطعة سمولينسك التي لا تتاخم أوكرانيا ولا يمكن الوصول منها إلى الحدود الأوكرانية إلا عبر مقاطعة روسية أخرى هي مقاطعة بريانسك. ومع ذلك زعمت الصحيفة الأمريكية أن وحدات من القوات المسلحة الروسية بدأت تسير إلى حدود أوكرانيا منذ نهاية سبتمبر/أيلول.

ومن الجدير ذكره أيضا أن وزارة الدفاع الأوكرانية لم تؤكد هذه المعلومات.