سوريا... مناورات جوية بقاذفات القنابل

ويطير المشاركون في التدريب الجوي السوري الروسي على طائرات "سو-24". وأشار تلفزيون "زفيزدا" إلى أن قاذفات القنابل الرهيبة هذه تظل تخدم العلم الوطني في سوريا وقد خاضت الكثير من المعارك ضد المسلحين. ويقودها طيارون محنكون مثل من يقود إحدى طائرات "سو-24" على مدى 22 عاما حتى الآن.

ويهدف التدريب إلى إتقان التعامل مع وسائط الاستطلاع والاستخبار، وبالأخص بيانات الأقمار الصناعية وطائرات "درون".

وتنطلق غالبية فعاليات التدريب من مطار تيفور.