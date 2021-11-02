حوامات متفجرة تصون حرمة حدود روسيا

وكشف مصدر في مجمع الصناعات العسكرية لـ"سبوتنيك"، أن روسيا تعمل على إنشاء نظام تقني يخفر الحدود البحرية ويحميها من توغل السفن التي تحاول خرق حرمة حدود الدولة.

وسيتم ضبط محاولات التوغل في أراضي روسيا عبر خرق الحدود البحرية وإيقاف منتهكي حرمة الحدود البحرية بواسطة الحوامات المسيّرة الحاوية على المتفجرات.

وقال المصدر إن النظام سيضم طائرات الاستطلاع المسيّرة والحوامات المسيرة المتفجرة التي تنطلق من المنصات الساحلية أو من السفن في البحر.

ولفت المصدر إلى انخفاض تكلفة تشغيل النظام، موضحا أن أسعار الحوامات المسيرة المتفجرة أرخص من أسعار الصواريخ المضادة للسفن.

وسيتم إيقاف السفن التي يحاول التوغل في المياه الروسية بتدمير معدات المراقبة والقيادة على متنها بواسطة الحوامات المتفجرة التي تدمر نفسها حين تصيب الهدف اللازم تدميره. وأشار المصدر إلى أن استخدام الحوامات المتفجرة ضد سفينة كبيرة مثل الفرقاطة أو المدمرة يؤدي إلى تعطّل البارجة الباهظة التكاليف.

وأضاف أن تشغيل النظام الذي كانت بعض عناصره قد اجتازات اختبارا، سيحد من رغبة مَن يفكر في خرق حرمة حدود روسيا في تحقيق نواياه.

ويمكن للحوامة المسيّرة أن تبقى في السماء لمدة طويلة بحثا عن الهدف اللازم تدميره لتنقض على الهدف المكتشف وكأنها صاروخ موجه من فئة صواريخ جو/سطح.