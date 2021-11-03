المنافسون في سوق الأسلحة يكزون على أسنانهم... الإقبال على المنتج الروسي يتزايد

أعلن رئيس هيئة التعاون العسكري التقني الروسية ارتفاع الطلب العالمي على ما تنتجه روسيا من أسلحة ومعدات عسكرية.

كشف دميتري شوغايف، رئيس هيئة التعاون العسكري التقني، في تصريحات صحفية أن وسائط الدفاع الجوي وخاصة "إس-400" و"بانتسير"، تتصدر قائمة الأسلحة الروسية المطلوبة لدى مستوردي الأسلحة في العام الجاري 2021.

ويظل الإقبال على شراء الطائرات الروسية كبيرا، وكذلك قواذف الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" وراجمات الصواريخ "سميرتش".

وإجمالاً تتجاوز قيمة الأسلحة الروسية المطلوبة لدى الدول الأجنبية 52 مليار دولار.

ولفت الخبير العسكري العقيد المتقاعد ألكسندر جيلين في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن مبلغ الـ52 مليار دولار يؤكد أن منتجات الصناعة العسكرية الروسية تلقى رواجا كبيرا في سوق العالم.

وبينما تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الرئيسية الأخرى إلى أساليب غير نزيهة للترويج لمنتجاتها في سوق العالم للأسلحة وإجبار المشترين على شراء منتجاتها والتخلي عن شراء المنتجات الروسية، لا تفعل روسيا شيئا من هذا القبيل، وإنما تحرص على أن تكون منتجاتها المطروحة للبيع في سوق العالم للأسلحة بجودة عالية وأسعار مقبولة.

وأشار الخبير إلى أن الولايات المتحدة تتهرب من المنافسة النزيهة وتلجأ إلى أسلوب الترهيب لإرغام المتعاملين في السوق على شراء الأسلحة الأمريكية في حين تطرح روسيا منتجات تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية. وبينما يصرّ منافسو روسيا على أسنانهم، وفقا لتعبير الخبير، يجني مشترو منتجات روسيا المزيد من الفوائد، حيث يقتنون الأسلحة الأكثر فاعلية والأقل تكلفة.