روسيا... إيجاد طريقة غير نمطية للقضاء على الطائرات المسيرة المعتدية

وأوضحت الهيئة الروسية للملكية الفكرية أن علماء معهد أبحاث الفيزياء التقنية اخترعوا قذيفة مضادة للطائرات المسيرة والقنابل الجوية.

ويُتوقع أن تتميز القذيفة المبتكرة بفاعلية مرتفعة يعود مردها إلى طريقة إصابة الهدف اللازم تدميره والتي تتضمن القضاء على الهدف من خلال تمزيقه وتقطيعه بشبكة حادة تتكون من محتويات القذيفة لدى انفجارها.

وتحتوي القذيفة على مجموعة أدوات القطع إلى جانب المتفجرات التي تدفع أدوات القطع من القذيفة عندما تنفجر لكي تشكّل شبكة القطع على مقربة من الهدف اللازم تدميره.

وللقذيفة المبتكرة أفضلية على القذائف النمطية التي تحتاج إلى المزيد من المتفجرات لإحداث انفجار يتأثر به الهدف وهو ما يتسبب في زيادة وزن القذيفة ويزيد خطورتها في وقت السلم لاحتوائها على كميات كبيرة من المواد المتفجرة.