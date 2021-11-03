معلومات عن القوات الجوية الروسية بعد مناوراتها في سوريا

أجرت القوات الجوية الروسية عدة مناورات وتدريبات عسكرية في سوريا كان آخرها شرقي البلاد خلال اليومين الماضيين نفذت خلالها مناورات وطلعات جوية مكثفة.

وذكرت مصادر ميدانية ومحلية لوكالة "سبوتنيك" أن الطائرات الحربية الروسية نفذت المناورات، أمس الثلاثاء شرقي مدينة "عين عيسى" الاستراتيجية في ريف الرقة الشمالي في سوريا.

ما هي قدرات القوات الجوية الروسية؟

تمتلك القوات الجوية الروسية 4 آلاف و144 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 2 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بحسب تقرير عن أقوى جيوش العالم لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

وتضم القوات الجوية الروسية 789 مقاتلة وطائرة اعتراضية و742 طائرة هجومية و429 طائرة نقل عسكري.

كما تضم 495 طائرة تدريب و130 طائرة مهام خاصة و19 طائرة تزود بالوقود في الجو وألف و540 مروحية بينها 538 مروحية هجومية.

© Sputnik . M.Hassan معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "ياك - 41"

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