روسيا... توفير تقنيات من الجيل الجديد للمخابرات العسكرية

طرحت صحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" هذا السؤال على مدير مخابرات الجيش الروسي الجنرال أليكسي بيلوسوف، فقال إن المهمة الرئيسية لجهاز المخابرات توفير معلومات موثوق بها.

ولا يمكن تحقيق هذه المهمة إلا باستخدام جميع الوسائط التقنية المتوفرة وخاصة الطائرات المسيرة وأجهزة الرادار.

وتحرص روسيا على تزويد مخابرات جيشها بالوسائط اللازمة لتحقيق المهام المطروحة عليها. وأفاد مدير المخابرات العسكرية عن تزويدها بالوسائل والوسائط المناسبة من الجيل الجديد والتي تتسلمها مخابرات الجيش منذ العام الجاري 2021.

وقال الجنرال بيلوسوف: منذ هذا العام تبدأ وحدات الاستطلاع والاستخبار في الجيش تتسلم تقنيات من الجيل الجديد تمكّنها من تزويد الوحدات المقاتلة بمعلومات مستفيضة عن الأهداف اللازم ضربها اعتمادا على نظام الوقت الحقيقي.

ويحصل رجال المخابرات على المعلومات اللازمة من وسائط الاستخبار العصرية وخاصة الطائرات المسيرة وأجهزة الرادار.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، قد كشف خلال اجتماعه مع أركان وزارة الدفاع أن الجيش الروسي يملك أكثر من ألفي طائرة مسيرة.