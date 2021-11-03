مصمم طائرات روسي يكشف الخصوصية المتميزة لمروحية "ترميت"

تستعد روسيا للبدء في تصنيع النماذج العملية من مروحية "ترميت"، وهي مروحية عسكرية مسيرة دون طيار، يمكن استخدامها في أغراض الاستطلاع والقتال.

وكشف بوريس ترونوف، رئيس مكتب تصميم الطائرات التابع لمؤسسة "ستريلا"، لقناة "آر تي" أن المروحية، التي اصطلح على تسميتها بـ"ترميت" مزودة بعناصر الذكاء الاصطناعي التي تمكّنها من التعامل مع الأهداف اللازم ضربها بشكل انفرادي دون مشاركة الإنسان.

ويتوقف مشغّل مروحية "ترميت" على الأرض عن التحكم فيها بعد تعيين الهدف وبدء المروحية في تتبعه، ولا يعود لإصدار التعليمات لها إلا عندما يحين الوقت لإطلاق الصاروخ على الهدف.

وأشار رئيس فريق المهندسين الذين أنجزوا تصميم "ترميت" إلى أن صاروخ "إس-8إل" وهو الصاروخ الذي تتسلح به مروحية "ترميت" ، قادر على تدمير الأهداف الأرضية المنفردة، الثابتة والمتحركة، أو مجموعة الأهداف.

ويبلغ طول مروحية "ترميت" التي تم عرض نموذجها التجريبي في معرض أسلحة الجيش الروسي "أرميا 2021"، 5 أمتار، وارتفاعها 2.3 متر.

كما تتميز مروحية "ترميت" بالقدرة على الإقلاع من ساحة غير مجهزة لإقلاع وهبوط الطائرات.