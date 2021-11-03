"إف 35" تستعد للانطلاق من على متن حاملة الطائرات "كارل فينسون"

تنتمي مقاتلات "إف 35" الأمريكية إلى الجيل الخامس من المقاتلات الحربية، ومن المقرر أن تصبح رأس الحربة في القوة الجوية الأمريكية في حروب المستقبل، رغم وجود مخاطر يمكن أن تقضي عليها، أبرزها الصواريخ الدفاعية الروسية مثل "إس 400" و"إس 500".

وتتميز تلك الطائرة بأن لها عدة نسخ بعضها مصمم للعمل في المطارات البرية التقليدية بعمليات الإقلاع والهبوط على المدارج القصيرة ، بينما تمتلك نسخ أخرى القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي وهي النسخ المخصصة للعمل على متن حاملات الطائرات.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج مقاتلات "إف 35" على "تويتر" صورة، قالت إنها ترصد لحظة استعداد المقاتلة الشبحية من على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس كارل فينسون".

ما هو عدد مقاتلات "إف 35" في العالم؟

أنتجت الولايات المتحدة الأمريكية مئات الطائرات من هذا الطراز، ووصل عددها في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 700 طائرة، تمتلك القوات الجوية الأمريكية 465 منها، بينما يتم توزيع العدد الباقي على الدول المشاركة في برنامج تصنيع الطائرة وعددها 14 دولة.

An F-35C Lightning ⚡️ II prepares to launch off the flight deck of the USS Carl Vinson (@CVN70) 💪. The Vinson is conducting operations to enhance interoperability through allies and partners to support a free and open Indo-Pacific region. #F35Unites pic.twitter.com/WA7mplzaMM — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) November 3, 2021

وتعد إسرائيل إحدى الدول المشاركة في تصنيع مقاتلات إف 35 الأمريكية، وحصلت حتى الآن على نحو 30 طائرة من هذا الطراز.

© Sputnik اختلافات بين المقاتلة الروسية "سو-35" والمقاتلة الأمريكية "إف-35"

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