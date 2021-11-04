الهند تعزز حضورها العسكري مع الصين تحسبا لمواجهات حدودية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الأربعاء، أن الهند عززت من وجودها العسكري على طول حدودها الفاصلة مع الصين، وذلك بعد توترات شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة.

وذكر موقع "wionews" أن الهند عززت دفاعاتها على طول حدودها الفاصلة بين أروناتشال براديش والتيبت، وهي منطقة توتر شديد مع الصين، تحسباً لتجدد الاشتباكات التي وقعت قبل عام، في منطقة لاداخ، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من الجانبين.

واحتلت الصين لفترة وجيزة ولاية أروناتشال براديش الهندية، التي تطالب بكين بالسيادة عليها، معتبرة أنها أرض من جنوب التبت، في مارس/آذار 1959، خلال نزاع دموي قصير.

وكان الزعيم البوذي الدالاي لاما لجأ إلى هذه الولاية، بعد فشل انتفاضة ضد الحكم الصيني في موطنه التبت، قبل أن يستقر لاحقاً في دارامسالا في ولاية هيماشال براديش الهندية حيث لا يزال يقيم.