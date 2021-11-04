الأسطول الروسي يراقب تحركات سفينة القيادة البحرية الأمريكية في البحر الأسود

أعلن مركز تحكم الدفاع الوطني الروسي، اليوم الخميس، بأن قوات ووسائل أسطول البحر الأسود الروسي بدأت في السيطرة على تحركات سفينة القيادة البحرية الأمريكية "ماونت ويتني"، التي دخلت البحر الأسود.

وجاء في بيان مركز تحكم الدفاع الوطني الروسي: "بدأت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود في السيطرة على تحركات سفينة القيادة البحرية الأمريكية "ماونت ويتني"، التي دخلت البحر الأسود في الـ4 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021".

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، أن مدمرة أمريكية حاولت انتهاك الحدود الروسية في بحر اليابان، وقامت سفينة روسية مضادة للغواصات تابعة لأسطول المحيط الهادئ بمنعها.

كما استدعت الوزارة الملحق العسكري الأمريكي للاحتجاج على التصرف غير المهني من قبل طاقم المدمرة الأمريكية.