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    صواريخ نووية صينية عابرة للقارات - النووي الصيني

    ما هي نظرية "التهديد الصيني" وما علاقتها بتقرير البنتاغون عن الأسلحة النووية؟

    © AFP 2021 / GREG BAKER
    رصد عسكري
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    علّقت صحيفة صينية على تقرير وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الذي توقع حدوث قفزة كبيرة في حجم الترسانة النووية العسكرية للصين بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه يعتمد على تكهنات.

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    وقال تقرير "البنتاغون"، الذي صدر، أمس الأربعاء، إن ترسانة الصين من الأسلحة النووية تنمو بسرعة كبيرة وأن عدد الرؤوس النووية الصينية يمكن أن يصل إلى 700 رأس نووي خلال 6 سنوات وقد يتجاوز ألف رأس نووي في 2030.

    وحذر التقرير من أن ترسانة الصين النووية يمكن أن تساوي أو تتجاوز الترسانة النووية الأمريكية بحلول عام 2050، بحسب التفاصيل التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء.

    وعلقت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية على ما جاء في التقرير الأمريكي، مؤكدة أنه قائم على تكهنات، لكنها أكدت حرص الصين على امتلاك قوة نووية تمكنها من ردع أعدائها وحماية أمنها القومي.

    ولفتت الصحيفة، في تقريرها عن الصين، إلى أن التقرير الأمريكي تحدث عن توسع الصين في بناء منصات إطلاق الصواريخ النووية من البر والبحر والجو مع تشييد البنية التحتية اللازمة لدعم هذه التوسعات الخاصة بقواتها النووية، في ظل سعي بكين لتطوير "ثالوث الردع" النووي بترسانة هائلة.

    واستطردت: "لا أحد يعرف دقة أو مصدر الإحصاءات التي يسوقها تقرير "البنتاغون" خاصة أن تفاصيل ترسانة الصين النووية تمثل واحدة من أهم أسرار الدولة".

    وتقول الصحيفة: "أي تقارير يتم إطلاقها من واشنطن عن ترسانة الصين النووي مجرد تكنهات".

    وتابعت: "رغم أن تقرير البنتاغون أوضح أن الصين لا تسعى لامتلاك قدرات هجومية لشن هجوم استباقي وأنها تسعى لامتلاك قدرات نووية تردع أعدائها وتحول دون تفكيرهم في شن هجوم ضدها، إلى أن مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية أعرب عن قلقه وارتيابه بشأن نوايا الصين من توسيع ترسانتها النووية".

    ما هي عقيدة الصين النووية؟

    تقول الصحيفة إن الصين هي الدولة النووية الوحيدة التي أخذت عهدا على نفسها بألا تبدأ باستخدام الأسلحة النووية ضد أعدائها، وأنها لن تستخدم السلاح النووي في ردع الدول غير النووية في المنطقة.

    وتابعت الصحيفة: "تحرص الصين دوما على إبقاء ترسانتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب لضمان أمنها القومي"، مشيرة إلى أن ذلك يعني أنها لا تنخرط في سباق نووي الولايات المتحدة الأمريكية كما أنها لن تسعى لبناء ترسانة تساوي الترسانة النووية الأمريكية.

    لماذا تصدر أمريكا مثل تلك التقارير؟

    اعتبرت الصحيفة أن حديث أمريكا المتكرر عن التوسعات النووية الصينية يهدف إلى الضغط على بكين عسكريا، بصورة تشجع تايوان على تبني سياسات عدائية خطيرة ضد الصين، التي تعتبرها جزء من أراضيها.

    © AFP 2021 / CHRIS STOWERS
    الجيش التايواني... رئيسة تايوان تساي إنغ ون على متن فرقاطة حاملة للصواريخ الموجهة

    هل تقوم أمريكا باستفزاز الصين؟

    نوهت الصحيفة إلى أن إرسال السفن الحربية الأمريكية إلى منطقة بحر الصين الجنوبي يهدف إلى استفزاز الصين عسكريا بصورة تدفعها لتطوير قدراتها النووية حتى يستغلوا ذلك في تبرير تكهناتهم بمعلومات مضللة.

    ما هو هدف أمريكا من استفزاز الصين؟

    تقول الصحيفة إن الآلة الإعلامية الأمريكية تعمل على ترويج نظرية "التهديد الصيني" على نطاق واسع وتستخدم كل تلك الأمور للتأكيد على هذه النظرية.

    • واشنطن تصنع قنبلة دخان عن النووي الصيني لإشعال حرب نفسية هدفها الضغط على الصين.

    وتابعت: "لكن التكهنات الأمريكية التي تعتمد على معلومات غير دقيقة يجب ألا تضع الصين تحت ضغط ولا يجب أن تتأثر بكين بالأصوات المتعالية حول ترسانتها النووية".

    ما هي الإحصاءات المعروفة عن ترسانة الصين النووية؟

    تشير إحصاءات موقع "فاس" الأمريكي لعام 2021، إلى أن الصين تمتلك 350 رأسا نوويا، بينما يصل عدد الرؤوس النووية في الترسانة النووية الأمريكية إلى 5 آلاف و600 رأس نووي.

    ووفقا لتقرير "البنتاغون" الأخير، فإن توقعاته بشأن نمو ترسانة الصين النووية لتضم 700 رأس نووي خلال 6 سنوات، يعني أنها ستتضعاف خلال تلك الفترة.

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