تدريبات عسكرية للجيش اللبناني في إطار العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب... فيديو

نظّمت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني مناورة عسكرية لعناصرها ضمن إطار تمرين "Sofex 2021" حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، الذي يُنفذ بالاشتراك مع مدرسة القوات الخاصة وفريق تدريب أمريكي.

وأصدرت المديرية العسكرية بيانا رسميا قالت فيه إن وحدات من الجيش شاركت في المناورات التي تندرج في إطار تمرين Sofex 2021 حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب بالاشترك والتنسيق مع القوات الخاصة الأمريكية.

وأضاف في بيان: "وفي هذا الإطار نفذت وحدة من فوج مغاوير البحر تسللاً بحرياً على ميناء المنية والمينا وجزيرة عبد الرحمن يحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها".

وتابع البيان: "كما قامت وحدة من الفوج المجوقل في منطقة فالوغا، ومن فرع المكافحة في مديرية المخابرات في منطقة بحمدون، بتنفيذ عملية تحاكي القضاء على خلية إرهابية".

وختم بيان الجيش اللبناني: "نفذ فوج التدخل السادس تمريناً يحاكي التعامل مع التجمعات البشرية في منطقة رياق".