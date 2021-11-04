تدريبات عسكرية للجيش اللبناني في إطار العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب... فيديو

وأصدرت المديرية العسكرية بيانا رسميا قالت فيه إن وحدات من الجيش شاركت في المناورات التي تندرج في إطار تمرين Sofex 2021 حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب بالاشترك والتنسيق مع القوات الخاصة الأمريكية.
تمارين تدريبية تحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية في إطار تمرين SOFEX 2021#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/5ZegoC3zsz pic.twitter.com/k2oZ6fZiVF— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 4, 2021
وأضاف في بيان: "وفي هذا الإطار نفذت وحدة من فوج مغاوير البحر تسللاً بحرياً على ميناء المنية والمينا وجزيرة عبد الرحمن يحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها".
وتابع البيان: "كما قامت وحدة من الفوج المجوقل في منطقة فالوغا، ومن فرع المكافحة في مديرية المخابرات في منطقة بحمدون، بتنفيذ عملية تحاكي القضاء على خلية إرهابية".
وختم بيان الجيش اللبناني: "نفذ فوج التدخل السادس تمريناً يحاكي التعامل مع التجمعات البشرية في منطقة رياق".
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