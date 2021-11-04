شبح "الماسة" الصينية تضع بكين على رأس قائمة "الهيمنة الجوية"... صور وفيديو

رصدت الأقمار الصناعية مقاتلة شبح صينية في مطار شركة (Chengdu AircraftCorporation) المتخصصة بتصنيع السلاح الصيني اعتبرت بمثابة نسخة مشابهة لمقاتلة الشبح الأمريكية التي تصنف من فئة طائرات "الهيمنة الجوية".

وبحسب المقال المنشور في مجلة "militarywatch" المتخصصة بأخبار السلاح والعتاد العسكري، تأتي هذه المشاهد بعد الكشف عن مقاتلتين صينيتين من الجيل الخامس لم يسبق رؤيتهما من قبل في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، هما؛ الأولى بمقعدين من فئة "جي 20" ثقيلة الوزن وأخرى بمقعد واحد متوسطة الوزن.

وأشارت المصادر إلى أن المقاتلة الصينية الجديدة لها شكل "دلتا" يشبه الماسة مع مقدمة أنفية رفيعة وجناحين مشابهين إلى حد ما لمقاتلة "جي 20".

First video is out of #China’s J-20 twin-seater Fifth Generation Combat Aircraft) J-20B/J-20S https://t.co/8AjxDjW8mo pic.twitter.com/WPh01mYCTG — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) October 27, 2021

واعتقد الخبراء أن شكل التصميم يؤكد أنها مقاتلة من الجيل السادس، ومع وجود حواف جديدة للتحكم في الطيران. كما أن شكلها يوحي بتوفير درجة غير مسبوقة من القدرة على التخفي تمنحها قدرة كبيرة على تنفيذ الرحلات الجوية عالية السرعة والمستمرة.

May be this is j 20b, I am just guessing 😊 pic.twitter.com/neU3OY6uz1 — Sikander Mehmood (@Sikander93live1) September 23, 2021

وتعتمد الطائرة على المحركات في عملية التوجيه بعد إزالة الذيل الخلفي، الأمر الذي قد يمنحها قدرة كبيرة على المناورة والتحكم.

ونوهت المجلة إلى أن أبرز الطائرات التي لا تحتوي على ذيل خلفي هي قاذفات قنابل مثل قاذفة القنابل الأمريكية "B-2 Spirit" أو طائرات من دون طيار أو طائرات مراقبة تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وبينت المجلة أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان التصميم الصيني الجديد ذاتي القيادة أم أنه يحتوي على مقعد طيار، أو أنها قد أنهت مرحلة الاختبارات، لكن الاحتمالات تشير إلى أن المقاتلة قد تدخل الخدمة في العقد المقبل كواحدة من أول مقالات الجيل السادس في العالم.