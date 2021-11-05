فيديو يظهر طريقة عمل أحدث قذائف الجيش الروسي الموجهة تلقائيا

خلال الـ 45 عامًا الماضية، ظهرت الدبابات القادرة على استخدام الصواريخ الموجهة، وفي البداية كانت بتوجيه لاسلكي.

تم اعتماد المركبات القتالية من قبل القوات البرية الروسية في ثمانينيات القرن الماضي، والتي تضمنت ذخيرتها قذائف أكثر تقدمًا تم توجيهها بواسطة شعاع ليزر، بحسب ما ذكر وقع "rg" الروسي.

حاليًا، تنتج الشركة الروسية المعروفة "OJSC" القذائف التي تحمل اسم "VA Degtyarev"، أشهرها هو "UBK20" وصاروخ "9M119M Invar"، الذي يحتوي على توجيه شبه تلقائي ومضاد للتشويش مع نطاق طيران أقصى يصل إلى 5 آلاف متر.

الذخائر الأخرى الموجهة هي القذائف شديدة الانفجار "3UBK20F" و"3UBK20F1"، وتعتبر خصائصها وفقًا للعديد من الخبراء العسكريين، فريدة من نوعها.

تم تصميم هذه القذائف لتدمير القوى المعادية الموجودة في العلن أو في الدفاعات، وكذلك لتدمير مختلف المركبات المدرعة، بما في ذلك الدبابات.

يمكن استخدام الذخيرة في جميع الظروف الجوية، بما في ذلك مناخات الصحراء الحارة وعلى ارتفاعات تصل إلى 3000 متر فوق مستوى سطح البحر.