التحقيقات تطيح بقائد الغواصة الأمريكية وطاقمها بعد حادثة بحر الصين الجنوبي

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، عن مجريات التحقيقات العسكرية البحرية بشأن حادثة اصطدام الغواصة النووية الأمريكية "كونيتيكت" بجسم مجهول في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن التحقيقات الأولية أقرت بإعفاء قائد الغواصة، كاميرون الغيلاني، من مهامه وضباط آخرين كانوا ضمن الطاقم نفسه.

وبهذا الصدد قال قائد الأسطول الأمريكي السابع، نائب الأدميرال كارل توماس، أنه كان من الممكن تفادي الحادث لو تم اتخاذ قرار حكيم واتباع الإجراءات المطلوبة، لكن قائد الغواصة والضباط الذين يعملون معه فشلوا بهذا الامتحان.

وكشفت المتحدثة الرسمية باسم الأسطول السابع الأمريكي، هايلي سيمز، في وقت سابق، أن التحقيقات أظهرت أن الجسم الذي اصطدمت به الغواصة في بحر الصين الجنوبي، أوائل أكتوبر الماضي، كان جبلا بحريا.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الأسطول السابع الأمريكي إلى أن الجبل البحري لم يكن محددا من قبل.

وكان الحادث أثار مخاوف بشأن تسرب محتمل للوقود النووي، ما دعا الصين إلى الاعتراض واتهام الولايات المتحدة بإخفاء المعلومات عما حدث.