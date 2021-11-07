الصين تختبر مقاليع كهرومغناطيسية لحاملة طائرات جديدة... صور

أبلغت المدونات العسكرية الصينية عن الاختبارات الأرضية الناجحة للمقاليع الكهرومغناطيسية التي تم إنشاؤها لحاملة الطائرات الثالثة لجمهورية الصين الشعبية.

تم إجراء الاختبارات في معهد الأبحاث 701 التابع لشركة بناء السفن الحكومية الصينية. يتم بناء حاملة الطائرات Type 003A في حوض بناء السفن في شنغهاي. في صيف عام 2020، اختفت السفينة التي يبلغ ارتفاعها 320 متراً فجأة من مجال رؤية الأقمار الصناعية الأمريكية، مما أحدث ضجة كبيرة. وقالت الشبكات إنه تم نقل حاملة الطائرات إلى رصيف مغلق لتركيب عدد من الأنظمة. ومؤخرا، ظهرت حاملة طائرات مكتملة بجناح جوي.

يتم التخطيط لبناء المقاليع الكهرومغناطيسية ليس فقط لتجهيز حاملة الطائرات، ولكن أيضًا لسفينة الإنزال الواعدة من مشروع 076، حسب Dambiev.