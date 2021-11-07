البحرية الأمريكية تسمي سفينة باسم ناشط في مجال حقوق المثليين

أطلقت البحرية الأمريكية على سفينة ناقلة اسم أول سياسي مثلي الجنس في الولايات المتحدة، الناشط هارفي ميلك.

أقيم الحفل في سان دييغو، بكاليفورنيا، يوم السبت.

وقال محافظ المدينة تود غلوريا على تويتر: "يشرفني أن أكون مع وزير البحرية (كارلوس ديل تورو) والعديد من المسؤولين الحكوميين والفيدراليين والمحليين لتسمية السفينة USNS Harvey Milk. كان هارفي منارة الأمل ليس فقط للأشخاص المثليين، ولكن للجميع، الآن ستصبح هذه السفينة رمزًا للأمل للعالم بأسره".

What an honor to watch the christening and launch of #USNSHarveyMilk. Built in #BarrioLogan by the skilled workers of @GDNASSCO, this @USNavy ship symbolizes the hope that its namesake is famous for. @HMilkFoundation @StuartMilk @SECNAV @SECNAV75 pic.twitter.com/6CHfkkbT2R — Todd Gloria (@ToddGloria) November 6, 2021

وأشار ستيوارت، ابن شقيق ميلك، خلال الحفل إلى أن عمه، الذي خدم في البحرية، أُجبر على ترك المنصب "لأنه كان مثليًا". ودعا إلى "تعلم التاريخ" حتى لا تتكرر أخطاء الماضي. بدوره، شدد وزير البحرية ديل تورو على أن أسماء السفن مهمة لأنها "تعبر عما نقدره كقوة بحرية ودولة"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" في بيان.

Truly honored to join @SecNav and so many federal, state, and local leaders for the christening of the USNS Harvey Milk. Harvey was a beacon of hope not just for LGBTQ people, but all Americans. Now, this ship will serve as a symbol of hope for the world to see. #ForAllofUs pic.twitter.com/QmfSDOkPfp — San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) November 6, 2021

أفادت البحرية الأمريكية أن هارفي ميلك خدم في البحرية خلال الحرب الكورية. بعد مغادرته البحرية، انضم ميلك إلى مجلس الإشراف في سان فرانسيسكو في عام 1977، ليصبح "أول رجل مثلي الجنس يتم انتخابه كمسؤول رسمي في كاليفورنيا"، قبل أن يتم اغتياله في عام 1978.