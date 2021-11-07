هل تستطيع تايوان الصمود أمام أي هجوم صيني؟

تقول تقارير صحفية صينية إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول دفع تايوان لتبني سياسات خطيرة تجاه الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها، ما يعني إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية بين بكين وتايبيه.

وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن أي مواجهة عسكرية بين الصين وتايوان لن تكون قاصرة على الطرفين، مضيفة: "سيكون على الجيش التايواني أن يحاول الصمود أمام الموجة الأولى من الهجوم الصيني لتنفيذ هجوم مضاد وهو ما تحاول تايبيه فعله بتطوير جيشها".

ويقول التقرير الذي نشرته المجلة عن تايوان، أن الجزيرة تعلم أنه لا يمكنها الصمود في وجه الجيش الصيني ولهذا فهي تسعى للاعتماد على تكتيكات قتالية تعتمد على عدم مركزية الاتصالات واستخدام أكبر قدر ممكن من العتاد العسكري المتحرك، الذي تكون عملية إخفائه ممكنة خلال الحرب.

ما هي قدرات الجيش الصيني وتصنيفه عالميا؟

يحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 بين أقوى 140 جيشا في العالم ويمتلك قدرات عسكرية تقليدية هائلة أبرزها عدد الجنود الذي يتجاوز 3.3 مليون جندي بينهم 510 ألاف جندي قوات احتياطية، بحسب تقرير عن أقوى جيوش العالم لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

© Sputnik . Pavel Gerasimov مدرعات الجيش الصينيтая

ويصنف الأسطول الصيني في المرتبة الأولى عالميا بـ 777 وحدة بحرية، بينما تصنف القوات الجوية في المرتبة الـ 3 عالميا بـ 3 آلاف و260 طائرة، إضافة إلى القوات البرية الضخمة التي تضم آلاف الدبابات والمدافع وراجمات الصواريخ إضافة إلى عشرات الآلاف من المدرعات.

ما هي قدرات الجيش التايواني؟

يصنف الجيش التايواني في المرتبة رقم 22 بين أقوى جيوش العالم، ويمتلك أكثر من 1.8 مليون جندي بينهم أكثر من 1.6 قوات احتياطية.

© AP Photo / Wally Santana مدفع هاوتزر الجيش التايواني

وتصنف القوات الجوية لتايوان في المرتبة رقم 14 عالميا بـ 739 طائرة، بينما يصنف الأسطول التايواني في المرتبة رقم 22 بـ 117 وحدة بحرية.

وتضم القوات البرية التايوانية أكثر من 1100 دبابة وآلاف المدرعات إضافة إلى المدافع الميدانية وذاتية الحركة وراجمات الصواريخ.

© Sputnik مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني

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