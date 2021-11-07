البحرية الأمريكية تنشر صورة لسفنها في البحر الأسود

تُظهر اللقطات السفينة الرئيسية Mount Whitney والمدمرة Porter والفرقاطة التركية TCG Yavuz.
جاء في المنشور: "الحلفاء لضمان الأمن والاستقرار في البحر الأسود. طريقة رائعة لقضاء يوم السبت! كان من الجيد أن أبحر معك (مع تركيا)".
Sailing alongside @NATO allies to ensure security and stability in the #BlackSea is a great way to spend a Saturday! It's been a pleasure sailing with you, 🇹🇷!#USSMountWhitney and #USSPorter sail in formation with Turkish Frigate TCG Yavuz (F 240). pic.twitter.com/ExQshykQSx— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 6, 2021
في 4 نوفمبر تشرين الثاني، بدأت قوات وأصول أسطول البحر الأسود الروسي في مراقبة تصرفات السفينة الرئيسية للبحرية الأمريكية يو إس إس ماونت ويتني، التي دخلت البحر الأسود.
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