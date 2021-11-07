البحرية الأمريكية تنشر صورة لسفنها في البحر الأسود

نشر الأسطول السادس الأمريكي صورًا لسفنه في البحر الأسود على صفحته بتويتر.

تُظهر اللقطات السفينة الرئيسية Mount Whitney والمدمرة Porter والفرقاطة التركية TCG Yavuz.

جاء في المنشور: "الحلفاء لضمان الأمن والاستقرار في البحر الأسود. طريقة رائعة لقضاء يوم السبت! كان من الجيد أن أبحر معك (مع تركيا)".

Sailing alongside @NATO allies to ensure security and stability in the #BlackSea is a great way to spend a Saturday! It's been a pleasure sailing with you, 🇹🇷!#USSMountWhitney and #USSPorter sail in formation with Turkish Frigate TCG Yavuz (F 240). pic.twitter.com/ExQshykQSx — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 6, 2021

في 4 نوفمبر تشرين الثاني، بدأت قوات وأصول أسطول البحر الأسود الروسي في مراقبة تصرفات السفينة الرئيسية للبحرية الأمريكية يو إس إس ماونت ويتني، التي دخلت البحر الأسود.