علماء روس يطورون طائرة مسيرة متحولة... صور

وذكر في وصف الاختراع أن الحل التقني مخصص للطائرات المسيرة والذخيرة الذكية.

تم بناء الطائرة وفقًا لمخطط ديناميكي هوائي متكامل. يوجد محرك دافع (مروحة محاطة بحلقة) في الذيل. يوجد في المقدمة ذيل عمودي يتم التحكم فيه - يوفر قدرة أفضل على المناورة في المستوى الأفقي ولا يساعد الطائرة في عدم الميلان.

توجد بصريات رؤوس صاروخ موجه مجسمة عند حواف الأجنحة، وتوجد وحدات التحكم القابلة للسحب في الأجنحة نفسها تساعد في تقليل السرعة. في المرحلة الأخيرة من الرحلة، يتم إسقاط أجنحة إضافية لتحقيق أقصى سرعة.

النشاط الرئيسي لمعهد أبحاث تشيليابينسك لعموم روسيا للفيزياء التقنية هو صنع أسلحة نووية.