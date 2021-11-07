تقرير أمريكي: الصين تملك أكبر قوة بحرية في العالم

كشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أن الصين تمتلك أكبر قوة بحرية في العالم.

وذكر التقرير الصادر يوم الأربعاء الماضي أن البحرية الصينية تضم 355 سفينة وغواصة.

وأوضح التقرير أن سلاح البحرية المعروف باسم بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني يضم 145 من المقاتلين السطحيين الرئيسيين.

وأشار التقرير إلى أن البحرية الصينية مستعدة لتنفيذ ضربات دقيقة طويلة المدى ضد أهداف برية، وتعزيز حربها ضد الغواصات البحرية، وهو ما يعزز قدرات الصين كقوة عالمية.

وتوقعت وزارة الدفاع الأمريكية أن يتزايد عدد القطع البحرية في الأسطول الصيني في المستقبل لتصل إلى 460 سفينة بحلول 2030.

وبالإضافة إلى امتلاكها أكبر قوة بحرية في العالم، تمتلك الصين كذلك أكبر جيش دائم في العالم وثالث أكبر قوة جوية في العالم. بالإضافة إلى كل هذا تمتلك الصين قدرات نووية معروفة.

وكانت "مجلة ناشيونال إنترست" الأمريكية ذكرت أن زيادة قوة الأسطول الصيني تساهم في دعم الأهداف السياسية الخارجية الصينية خاصة في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي والبحر الأصفر.

ولفتت المجلة إلى أن قوة الصين البحرية لا تقتصر على الأسطول البحري التابع للجيش الصيني، وإنما تشمل أيضا القوات البحرية التابعة لحرس السواحل، والقطع البحرية التابعة لما يطلق عليه "القوات المسلحة الشعبية".