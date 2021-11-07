سكين للقوات الخاصة الروسية يستطيع قطع رصاصة... فيديو

خصصت حلقة البرنامج "الاستخدام العسكري" على قناة "زفيزدا" التلفزيونية لسكاكين القوات الخاصة الروسية. من بينها تم عرض سلاح جديد تم تطويره في قازان للسباحين في البحرية الروسية. هذا هو سكين قتال "إيغلا". إنه مصمم للقتال تحت الماء، وسيساعد بشكل عام في مجموعة متنوعة من المواقف. يوجد على الشفرة مسطرة، منشار مع شحذ مسنن، وهو مفيد لقطع الحبال وخطوط المظلة وشبكات الصيد - أحيانًا يتشابك السباحون فيها.

يوضح البرنامج العملية الكاملة لصنع "إيغلا".

في إطار الاختبارات، يتم وضع السكين بالتناوب في غرف ذات درجات حرارة -50 درجة مئوية و +50 درجة مئوية. الخطوة التالية هي اختبار مقاومة الانحناء. تم تعليق 100 كيلوغرام على النصل. لكن مضيف البرنامج قرر الذهاب إلى أبعد من ذلك وإضافة 50 كيلوغرامًا أخرى وبعد ذلك اتكأ هو نفسه على "إيغلا" بكل وزنه. ونتيجة لذلك، صمد السكين في تحمل حمولة 225 كيلوغراماً دون أي أثر للتشوه.

أخيرًا، قرر المختبرون إطلاق النار على كوخ الإسكيمو بمسدس لمعرفة ما إذا كان السكين سيقطع الرصاصة.

بعد إطلاق النار على كوخ الإسكيمو، تم قطع الرصاصة بشكل شبه كامل. لم يلاحظ أي ضرر على النصل. تم تكرار الاختبار - تسببت الرصاصة في إتلاف اللون قليلاً. ظل النصل في حالة ممتازة.