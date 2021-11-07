صحيفة أمريكية تحدد سر نجاح الجيش الروسي... فيديو

وصف مارك إيبيسكوبوس، الباحث في المركز الأمريكي للمصالح الوطنية، في مقال للمجلة الأمريكية ناشيونال إنترست، أحد العناصر الرئيسية لنجاح الجيش الروسي.

وقال إيبيسكوبوس، بحسب المجل: إن "النسخة المطورة من طائرة الإنذار المبكر والسيطرة الروسية "أ-50أو"، هي "سر نجاح الجيش الروسي".

ووفقًا لمؤلف المقال كان التحسين الرئيسي للطائرة الروسية هو تحسين تشغيل مجمع Shmel-M اللاسلكي التقني، بالإضافة لتحسين خصائص الطيران والقتال.

Экипажи самолетов А-50У отработали наведение истребителей-перехватчиков на воздушные цели https://t.co/PNVAv0sut0 pic.twitter.com/b6TAaMjaru — Минобороны России (@mod_russia) February 16, 2018

بحسب الشركة المصنعة، فإن قبة الرادار نفسها أخف وزناً بسبب مكونات Shmel-M الحديثة. كما أنها أكثر فاعلية حيث يمكنها تتبع الأهداف الجوية حتى مسافة 650 كيلومترًا والأهداف الأرضية التي تصل إلى 300 كيلومتر. وقال إيبيسكوبوس "يمكن للطائرة تعقب حوالي 300 هدف أرضي أو 40 جوًا في وقت واحد".

وفقًا للخبير، يجب على الولايات المتحدة الانتباه إلى حقيقة أن طائرة أ-50أو الروسية، التي أثبتت نفسها بالفعل خلال العمليات في سوريا، قد تكون ذات أهمية للعديد من الدول.